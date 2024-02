Tesla is watching you: Wie uns Elon Musks E-Autos überwachen können

Doch der Tesla kann noch mehr: So kann sich Nowak von der Couch aus via Handy auf alle Kameras des Autos zugreifen. „Manchmal schaue ich aus Lust auf die App, um zu sehen, was rund ums Auto passiert“, schildert der Wiener. Es geht aber noch mehr: „Ich kann auch etwas ins Handy reinsagen. Der Tesla wiederholt das in vertiefter Stimme.“

"Big Brother ist watching you"

Nowak führt es vor: „Gehen Sie weg von meinem Auto“, spricht er ins Handy. Sekunden später wiederholt der Wagen seine Worte. „Die Leute sind dann irritiert. Sie wissen normalerweise nicht, dass das von meinem Auto kommt.“

„Wenn der Tesla während der Fahrt aufnimmt, ist das unter gewissen Umständen zulässig“, meint Anwalt Dörfler. „Aber der Wächtermodus ist wie eine Vorratsdatenspeicherung. Big Brother is watching you“, meldet er seine Bedenken an. Schon die Speicherung ohne Rechtfertigung sei problematisch.