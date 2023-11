USA: Bub (6) schoss auf Lehrerin, Mutter muss ins Gefängnis

Der Mutter des mittlerweile siebenjährigen Buben wird von der Staatsanwaltschaft außerdem die Vernachlässigung ihres Kindes vorgeworfen.

Die Strafmaßverkündung für diesen Anklagepunkt wird im Dezember erwartet. Vorfälle an Schulen mit solch jungen Schützen sind auch in den USA selten. Die Ereignisse in Newport News unterstreichen die anhaltende Bedrohung durch Waffengewalt an Schulen in den USA.

➤ Mehr lesen: Frau in der Steiermark erschossen: Keine Erkenntnisse zum Motiv