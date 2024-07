USA: Zwei Anführer eines mächtigen Drogenkartells festgenommen

Ismael Zambada García , Mitgründer des Kartells und bekannt als " El Mayo ", und Joaquín Guzmán López , ein Sohn des anderen Mitgründers " El Chapo ", seien am Donnerstag im US-Bundesstaat Texas festgenommen worden, erklärte US-Justizminister Merrick Garland .

Zwei Anführer des mächtigen mexikanischen Drogenkartells Sinaloa sind in den USA festgenommen worden.

Zwei US-Beamte erklärten gegenüber Reuters, Zambada und Guzman Lopez seien nach der Landung in einem Privatflugzeug in El Paso in Texas festgenommen worden. Mexikanischen Medienberichten zufolge stellten sich Zambada und Joaquín Guzmán López freiwillig den Behörden.

15 Millionen Dollar Belohnung

Das US-Außenministerium hatte eine Belohnung von bis zu 15 Millionen US-Dollar (13,8 Mio. Euro) für Informationen ausgesetzt, die zur Festnahme des 76 Jahre alten Zambada führen könnten. Gegen Zambada liegen mehrere Anklagen in den USA vor, unter anderem wegen Verschwörung zur Herstellung von Kokain, Heroin, Methamphetamin und Fentanyl, zu Mord und Geldwäsche.