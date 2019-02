„El Chapo“: Seine Söhne führen Drogengeschäft weiter

Die früheren mexikanischen Präsidenten Enrique Peña Nieto (2012 bis 2018) und Felipe Calderón (2006 bis 2012) hatten einen mitunter äußerst brutalen Kampf gegen die Drogenbarone geführt. Der neue Staatschef Andrés Manuel López Obrador schraubte diesen zurück.

Hauptaufgabe der Regierung sei es, die öffentliche Sicherheit zu garantieren und nicht, Drogenbosse zu jagen, sagte er Ende Jänner. Es gebe offiziell keinen Krieg mehr. Manche Beobachter vermuten, dass die Regierung und auch die USA die stabile Herrschaft eines „Old-school“-Bosses wie Zambada dem Chaos, das dessen Sturz verursachen könnte, vorziehen.

Gefahr droht dem Sinaloa-Kartell demnach weniger vom Staat als von rivalisieren Syndikaten. So stößt das Kartell Jalisco Nueva Generación immer mehr in die Sinaloa-Einflussgebiete vor, was in der Grenzstadt Tijuana bereits zu brutalen Kämpfen führte.