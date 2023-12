US-Kampfjet über dem Gelben Meer abgestürzt

Das Flugzeug sei am Morgen (Ortszeit) vom US-Luftwaffenstützpunkt in Gunsan gestartet, bevor es zu einem Notfall während des Flugs gekommen sei, hieß es. Die Unfallursache werde untersucht. Die USA haben 28.500 Soldaten in Südkorea stationiert.

