US-Journalist rief Ku-Klux-Klan zu Lynchmorden an Liberalen auf

Die Wochenzeitung The Democrat-Reporter ist zwar nur ein wöchentliches Lokalblatt in der US-amerikanischen Kleinstadt Linden ( Alabama). Ihr Inhalt aber - zumindest am 14. Februar dieses Jahres - umso brisanter. Denn der Herausgeber der Zeitung, Goodloe Sutton, schrieb in seinem Leitartikel, dass der rassistische Ku-Klux-Klan ( KKK) seine nächtlichen Aktionen wieder aufnehmen soll. "Demokraten in der Republikanischen Partei und Demokraten" in Washington seien die "wahre herrschende Klasse", sie schmiedeten im Geheimen Pläne, die Steuer in Alabama anzuheben, schrieb er.

Sutton rief den KKK dazu auf, in die "bewachten Wohnanlagen" der US-Hauptstadt einzufallen. Gleichzeitig erging er sich in wilden Verschwörungstheorien, wonach die "Eliten aus dem Nordosten" die verschiedenen Konflikte weltweit, an denen die USA beteiligt seien, in Wirklichkeit zum Unterhalt des "militärisch-industriellen Komplexes" des Landes nutzten.



Nach heftiger Kritik an seinem Leitartikel zeigte sich Goodloe Sutton wenig einsichtig. Vielmehr legte der 79-Jährige in einem Interview mit einer anderen Zeitung des US-Südstaats noch nach. In der Montgomery Advertiser sagte er: "Wenn wir den Klan dazu bekämen, dahin zu gehen und Washington D.C zu säubern, ginge es uns allen besser", sagte der 79-Jährige und machte deutlich, dass er sehr wohl an Lynchmord an den "Sozialisten-Kommunisten" denke.