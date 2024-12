14-Jähriger stirbt in US-Freizeitpark: Tiroler Firma will 310 Mio. Dollar Strafe nicht zahlen

Nach dem Tod eines 14-Jährigen in einem US-Freizeitpark in Orlando im Jahr 2022 und einer zivilrechtlich auferlegten Schadenersatzzahlung in Höhe von 310 Millionen Dollar hat der Osttiroler Hersteller des "Free Fall Ride" jegliche Verantwortung von sich gewiesen.

Der Betreiber habe den Sicherheitsmechanismus durch eine Manipulation der Sitze umgangen, hieß es zur APA. Das Urteil sei nach österreichischem Recht "nicht gerechtfertigt", daher werde die Strafe nicht bezahlt.