US-Bundesstaat Iowa: Mehrere Verletzte nach Schüssen in Schule

Bei einem Schusswaffenvorfall in einer Schule im US-Bundesstaat Iowa sind nach ersten Angaben der Polizei mehrere Menschen zumindest verletzt worden. Beamte hätten Donnerstagfrüh (Ortszeit) in der High School "mehrere Opfer von Schüssen gefunden", sagte der Polizeichef des Verwaltungsbezirks Dallas County, Adam Infante. Die Zahl der Opfer sei unklar. Infante ließ auch offen, ob es Tote gab. Er machte aber deutlich, dass es nun keine Gefahrensituation in der Schule mehr gebe.