Unwetter in Peking: Mehr als 80.000 Bewohner evakuiert

In Peking fielen bis zu 543,4 Millimeter Regen. In der Region Hebei wurden Straßen überflutet, Autos fortgerissen und Strommasten beschädigt.

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Mindestens 34 Menschen starben bei schweren Regenfällen in Peking, vor allem in den nördlichen Bezirken, und über 80.000 Einwohner wurden evakuiert.

Auch in der benachbarten Provinz Hebei gab es Todesopfer durch Erdrutsche, zahlreiche Dörfer sind ohne Strom und der Wasserstand eines Stausees erreichte Rekordhöhe.

Touristenattraktionen wurden geschlossen, Bus- und Bahnverbindungen ausgesetzt und die Behörden warnen vor weiteren heftigen Regenfällen in Nord- und Ostchina.

Bei schweren Regenfällen in der chinesischen Hauptstadt Peking sind nach Angaben staatlicher Medien mindestens 34 Menschen ums Leben gekommen. Dies meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag. Die Todesfälle ereigneten sich den Angaben zufolge in den bergigen nördlichen Bezirken der Stadt, 28 davon in Miyun und zwei in Yanqing. In den nördlichen Stadtteilen fielen demnach bis zu 543,4 Millimeter Regen. 80.322 Einwohner von Peking seien evakuiert worden.

Auch aus der benachbarten Provinz Hebei wurden Todesopfer gemeldet. Dort starben mindestens vier Menschen bei einem Erdrutsch im Kreis Luanping. Weitere gelten laut Medienberichten als vermisst. Straßen überflutet, Autos fortgerissen, Stromausfälle In der Region wurden Straßen überflutet, Autos fortgerissen und Strommasten beschädigt. 136 Dörfer in den die Hauptstadt umgebenden Provinzen seien ohne Strom. Der Pegel eines Stausees in Miyun erreichte den höchsten Stand seit seiner Errichtung im Jahr 1959. Die Behörden begannen, kontrolliert Wasser abzulassen, und warnten Anrainer vor weiter steigenden Wasserständen.

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat dem Bericht zufolge umfassende Such- und Rettungsmaßnahmen angeordnet. Die jüngsten Überschwemmungen und Katastrophen hätten in Peking und den Provinzen Hebei, Jilin und Shandong zu "erheblichen Verlusten an Menschenleben und Eigentum" geführt, wurde Xi zitiert. Touristenattraktionen geschlossen Die jüngsten Unwetter in der Region um Peking begannen am Wochenende und führten zur Schließung touristischer Einrichtungen sowie zur Aussetzung von Bus- und Bahnverbindungen. Die Wetterbehörde warnte vor weiteren heftigen Regenfällen in den kommenden Tagen in Nord- und Ostchina.