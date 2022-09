Unwetter in Italien: Wirbelsturm auf dem Gardasee gesichtet

Ein Tornado hat am Donnerstag den östlichen Teil des Gardasees heimgesucht. Es entstand kein Schaden in den Gemeinden um den oberitalienischen See, da der Wirbelsturm sich nicht am Ufer, sondern im Wasser entlud. Es wird überprüft, ob sich zum Zeitpunkt Boote auf dem See befanden. Videos der beeindruckenden Wasserhose wurden in sozialen Netzwerken veröffentlicht.

Am Veroneser Ufer des Gardasees kam es zu Starkregen mit Hagel. Es wurden keine besonderen Schäden gemeldet, jedoch große Verkehrsbehinderungen, da Fahrzeuglenker und -lenkerinnen durch die schlechten Sichtverhältnisse beeinträchtigt wurden, teilt die Feuerwehr mit.