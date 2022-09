Unwetter in Italien: Weitere Todesopfer

Feuerwehrleute, die auch aus anderen italienischen Regionen angereist sind, Zivilschutz und andere Rettungskräfte waren in der Nacht auf Samstag kontinuierlich im Einsatz, um den Evakuierten und den Menschen zu helfen, die verletzt oder deren Häuser von Wasser und Schlamm zerstört wurden. Die Wasserversorgung in Privathaushalten und Unternehmen, die seit Freitag in mehreren Gebieten unterbrochen war, wurde teilweise wiederhergestellt.

Stra√üen und H√§user in den Provinzen Ancona und Pesaro Urbino wurden √ľberschwemmt, zahlreiche Autos wurden nach schweren Unwettern in der Nacht auf Freitag fortgesp√ľlt. Binnen zwei Stunden fielen 400 Millimeter Regen, so viel wie normalerweise in sechs Monaten. In mehreren Vierteln von Ancona fielen Strom und Telefon aus, Schulen blieben geschlossen. Auf einem Video der Feuerwehr waren Einsatzkr√§fte in der Stadt Senigallia zu sehen, denen das Wasser bis zur Taille reichte. Mit einem Schlauchboot suchten sie die Stadt nach Menschen in Not ab.