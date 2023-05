Unwetter in Italien: Ferkel soll gerettet werden

Italien will ein Ferkel retten, das vor zwei Wochen in der Stadt Faenza den ├ťberschwemmungen entkommen war. Eine Petition auf der Plattform Change.org, die an den B├╝rgermeister von Ravenna und Pr├Ąsidenten der gleichnamigen Provinz, Michele de Pascale, gerichtet ist, bittet darum, dem Schweinchen das Leben zu retten.

Ferkel soll in Tierheim

Die Tierschutzorganisation Meta aus Parma fordert, dass das Ferkel einem Tierheim anvertraut wird und nicht bei dem Z├╝chter bleibt, zu dem es nach seiner Rettung aus den Fluten zur├╝ckgebracht wurde.

Nach Angaben des Vereins war es dem Schwein w├Ąhrend der schweren ├ťberschwemmung gelungen, aus dem Betrieb zu entkommen und in einem Garten Zuflucht zu finden, wo es vom Hausbesitzer versorgt wurde. Dieser erkl├Ąrte sich bereit, das Schwein zu adoptieren oder in einem Tierheim unterzubringen.