In einem Video, das sich in den sozialen Netzwerken rasant verbreitete, soll sich eine Frau aus Protest gegen die strenge Kleiderordnung ausgezogen haben.

Seit Tagen kursiert der Clip der jungen Studentin, die in Teheran nur mit BH und Slip bekleidet zu sehen ist. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Hengaw ereignete sich der Vorfall an der privaten Asad-Universität.

Auf dem Universitätsgelände soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Sicherheitspersonal und der Studentin gekommen sein, bei der die Kleidung der jungen Frau zerrissen wurde. In sozialen Medien wurde berichtet, dass die Frau zuvor von Mitgliedern der Basij-Miliz, die zu den Revolutionsgarden gehört, belästigt worden sei. Ob sich der Vorfall so zugetragen hat, konnte zunächst nicht von unabhängiger Seite verifiziert werden. Seit einigen Tagen kursiert jedoch eine Videoaufnahme aus einer Wohnung in der Nähe der Universität, die die Frau in BH und Slip zeigt. Vor ihr steht ein Mann, der offenbar mit ihr diskutiert, als sich mehrere aufgebrachte Menschen versammeln, steht die Frau auf und schlendert demonstrativ davon. Der Clip wurde tausendfach aufgegriffen und geteilt, zahlreiche Medien berichteten.

Einmaliger Vorfall Im Iran gibt es strenge Kleidervorschriften, gegen die sich viele Jugendliche wehren. Die kurdische Iranerin Jina Mahsa Amini ist am 16. September in Teheran an den Folgen von Verletzungen gestorben, die ihr in Polizeigewahrsam zugefügt wurden. Amini war nach offiziellen Angaben festgenommen worden, weil sie ihr Kopftuch nicht vorschriftsmäßig getragen hatte. Dieser Fall löste eine Welle von Protestaktionen im ganzen Land aus. Eine solche Aktion, bei der sich eine Frau bis auf die Unterwäsche entblößt, ist im Iran bisher nicht bekannt.

"Psychische Probleme" Regierungsnahe Medien berichten, die Studentin sei vom Sicherheitspersonal der Universität der Polizei übergeben worden. Die Frau leide unter "psychischen Problemen". In den sozialen Medien hieß es, dass die Frau in ein Auto gezerrt und in eine psychische Klinik eingewiesen worden sei. Die iranische Sektion von Amnesty International forderte die Behörden auf, die junge Frau "sofort und bedingungslos freizulassen". Sie habe sich aus Protest "gegen die missbräuchliche Durchsetzung der Verschleierungspflicht durch die Sicherheitsbeamten an der Teheraner Islamischen Azad-Universität entkleidet", so Amnesty auf X.

Bislang liegen keine unabhängigen Informationen über den Aufenthaltsort und den Zustand der jungen Frau vor.