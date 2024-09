Ein US-Bürger, der fast zehn Jahre unschuldig wegen Mordes im Gefängnis gesessen ist, erhält dafür 50 Millionen Dollar (rund 45 Millionen Euro) Entschädigung.

Ein Bundesgericht in Chicago sprach dem 34-jährigen Marcel Brown damit die bisher größte Entschädigung für einen unschuldig verurteilten Einzelkläger in der US-Geschichte zu, wie die Anwaltskanzlei Loevy & Loevy am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. Der Afroamerikaner Brown war zu 35 Jahren Gefängnis verurteilt worden.