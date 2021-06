Unglückshaus in Miami: Bauschäden waren seit drei Jahren bekannt

Morabito empfahl damals, „grundlegende Fehler“ bei der Konstruktion des Hauses zu beseitigen. Zwar sprach der Techniker nicht konkret von Einsturzgefahr, riet aber dazu, die Mängel „zeitnah“ abzustellen, da es sonst „extrem teuer und riskant würde“. Warum die Hauseigentümer bis April dieses Jahres mit der Einleitung von millionenschweren Reparaturen gewartet haben, ist bisher unklar.

Boden senkte sich

Tatsache ist, dass Umweltexperten der Universität von Florida bereits in den 90er Jahren festgestellt hatten, dass das Gebäude auf sich schleichend absenkendem Boden steht und der salzhaltigen Meeresluft ausgesetzt ist, die Fassade und Stahlkorsett bis in die Fundamenten zusetzt. Angehörige von Vermissten schilderten der Zeitung „Miami Herald“, dass wenige Tage vor der Katastrophe von „merkwürdigen Geräuschen“ berichtet wurde, die so laut waren, dass Bewohner nachts aufgewacht seien. Offiziell ist die Unglücksursache noch nicht festgestellt.