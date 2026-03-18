Pensionistin (84) fährt in Kindergartengruppe - Mädchen (1) schwer verletzt
Im deutschen Sachsen ist am Dienstag eine 84-jährige Pensionistin mit dem Auto in eine Kindergartengruppe gefahren. Bei dem Unfall wurde ein einjähriges Mädchen schwer verletzt.
Laut Polizei hat die Autofahrerin die Krippengruppe, die in der Kleinstadt Niesky gerade die Straße an einem Fußgängerübergang kreuzte, zu spät gesehen. Dort fuhr die Frau gegen den Bollerwagen, in dem die Kinder saßen.
Zwei Kleinkinder auf die Straße geschleudert
Durch die Kollision kippte der Wagen mit den Kindern um, woraufhin das einjährige Mädchen und ein gleichaltriger Bub auf die Straße geschleudert wurden.
Die Einjährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und laut Spiegel Online in ein Krankenhaus geflogen. Auch ein 46-jähriger Pädagoge wurde verletzt - er kam ebenfalls ins Spital. Der Bub hingegen blieb unverletzt.
Vor Ort kam auch ein Kriseninterventionsteam zum Einsatz. Weitere Informationen zur Unfallursache gab es bisher nicht.
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