Pensionistin (84) fährt in Kindergartengruppe - Mädchen (1) schwer verletzt

Laut Polizei hat die Autofahrerin die Krippengruppe, die in der Kleinstadt Niesky gerade die Straße an einem Fußgängerübergang kreuzte, zu spät gesehen. Dort fuhr die Frau gegen den Bollerwagen, in dem die Kinder saßen.

Zwei Kleinkinder auf die Straße geschleudert

Durch die Kollision kippte der Wagen mit den Kindern um, woraufhin das einjährige Mädchen und ein gleichaltriger Bub auf die Straße geschleudert wurden.