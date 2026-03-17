Prozess: Pkw-Lenker soll Tod eines 17-Jährigen verschuldet haben

Im alkoholisierten Zustand und ohne Führerschein verschuldete im Oktober des Vorjahres ein damals 18-Jähriger einen schweren Verkehrsunfall. Beim nächtlichen Crash gegen zwei Bäume erlitt ein 17-jähriger Mitfahrer tödliche Verletzungen, ein weiterer 18-Jähriger wurde schwer verletzt. Wegen grob fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung muss sich der junge Erwachsene heute am Landesgericht St. Pölten verantworten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF St. Georgen/Ybbsfeld Unglückswagen, in dem der 17-jährige Daniel T. ums Leben kam.

Vier Burschen hatten in der Nacht auf Samstag, den 4. Oktober zur frühen Morgenstunde den Entschluss gefasst, von Ferschnitz noch nach Amstetten zu fahren. Der Beschuldigte setzte sich ans Steuer. Zuvor hatte man in einem Jugendtreff einen geselligen Abend verbracht und auch etwas getrunken.

Auf der wohl recht rasanten Fahrt auf der unübersichtlichen Nebenstraße L6110 passierte dann die Tragödie. Der Wagen knallte mit großer Wucht gegen zwei Bäume. Der im Bezirk Scheibbs wohnende Lenker und ein 15-jähriger Mitfahrer, der sich im Fond des Wagens befand, blieben beim Crash unversehrt. Eingeklemmt Der 17-jährige Beifahrer und ein weiterer 18-Jähriger, beide aus Ferschnitz, wurden aber schwer verletzt und im arg demolierten Wagen eingeschlossen. Sie mussten von Feuerwehrleuten befreit werden. Für Daniel T., 17, gab es jedoch keine Rettung mehr, er starb an der Unfallstelle.