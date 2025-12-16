Niederösterreich

Erneut schwerer Crash bei Ferschnitz: Im Oktober starb hier ein Jugendlicher

Lenker wurde verletzt, nachdem das Auto frontal gegen einen Baum gekracht war.
Von Wolfgang Atzenhofer
16.12.25, 06:39
Böse Erinnerungen kamen Montagabend bei den Einsatzkräften im Bezirk Amstetten hoch, als sie gegen 22 Uhr zu einem Unfall in der Gemeinde Ferschnitz alarmiert wurden.  Exakt an derselben  Unfallstelle war am vergangenen 4. Oktober nach einem schweren Crash mit vier Jugendlichen, ein 17-jähriger Ferschnitzer ums Leben gekommen.

Trauer und Ermittlungen nach Tragödie mit totem Jugendlichen in Ferschnitz

Dieses Mal musste ein verletzter Pkw-Lenker von den Feuerwehr- und Rettungsleuten des Roten Kreuzes versorgt werden. Wieder war ein Pkw  auf der L6110 nach der Kreuzung nach Oberumberg in Fahrtrichtung Amstetten in einer Linkskurve rechts von der Straße abgekommen und  massiv gegen einen Baum gekracht.

Unfallauto in Ferschnitz

Unfallwagen wurde massiv ramponiert.

Angaben, wie  schwer der  Lenker des total demolierten Autos verletzt worden ist, gab es zunächst nicht. Anfang Oktober waren bei dem frontalen Crash gegen den Baum ein Toter und ein Schwerverletzter zu beklagen gewesen.

Autolenker betrunken: 17-Jähriger bei Unfall in Ferschnitz getötet

Neben der Rettung und der Polizei waren die Feuerwehren Ferschnitz und St. Georgen am Ybbsfelde am Einsatzort aktiv.

Unfall bei Ferschnitz

An dieser Unfallstelle starb im Oktober ein 17-jähriger Ferschnitzer nach einem schweren Crash.

Der Unfallwagen und die Unfallstelle wurden abgesichert und die Fahrbahn gesäubert. Mithilfe des St. Georgner Wechselladefahrzeugs konnte das Auto geborgen und abtransportiert werden.  

