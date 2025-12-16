Erneut schwerer Crash bei Ferschnitz: Im Oktober starb hier ein Jugendlicher

Böse Erinnerungen kamen Montagabend bei den Einsatzkräften im Bezirk Amstetten hoch, als sie gegen 22 Uhr zu einem Unfall in der Gemeinde Ferschnitz alarmiert wurden. Exakt an derselben Unfallstelle war am vergangenen 4. Oktober nach einem schweren Crash mit vier Jugendlichen, ein 17-jähriger Ferschnitzer ums Leben gekommen.

Dieses Mal musste ein verletzter Pkw-Lenker von den Feuerwehr- und Rettungsleuten des Roten Kreuzes versorgt werden. Wieder war ein Pkw auf der L6110 nach der Kreuzung nach Oberumberg in Fahrtrichtung Amstetten in einer Linkskurve rechts von der Straße abgekommen und massiv gegen einen Baum gekracht.

Unfallwagen wurde massiv ramponiert.

Angaben, wie schwer der Lenker des total demolierten Autos verletzt worden ist, gab es zunächst nicht. Anfang Oktober waren bei dem frontalen Crash gegen den Baum ein Toter und ein Schwerverletzter zu beklagen gewesen.

Neben der Rettung und der Polizei waren die Feuerwehren Ferschnitz und St. Georgen am Ybbsfelde am Einsatzort aktiv.

An dieser Unfallstelle starb im Oktober ein 17-jähriger Ferschnitzer nach einem schweren Crash.