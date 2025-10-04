Autolenker betrunken: 17-Jähriger bei Unfall in Ferschnitz getötet

Bei einem Verkehrsunfall in Ferschnitz (Bezirk Amstetten) ist am Samstag in den frühen Morgenstunden ein 17-Jähriger getötet worden. Der Jugendliche war mit drei weiteren jungen Menschen in einem Auto unterwegs gewesen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Ein 18-Jähriger wurde schwer verletzt. Der ebenfalls 18 Jahre alte Pkw-Lenker aus dem Bezirk Scheibbs besitzt keinen Führerschein, ein Alkomattest verlief positiv.

Lenker und 15-Jähriger unverletzt

Laut Polizei war der Wagen von der L6110 abgekommen und gegen zwei Bäume geprallt. Während der junge Mann am Steuer und ein 15-Jähriger im Fond unversehrt blieben, erlitt der 18-jährige Beifahrer schwere Verletzungen.

Er wurde ins Landesklinikum Amstetten transportiert. Der 17-Jährige, wie die anderen Mitfahrer aus dem Bezirk Amstetten, starb noch an der Unfallstelle.