Horror-Unfall in NÖ: Alkolenker erfasst und tötet junge Mopedfahrerin (20)

Polizisten stehen vor einem Polizeiauto.
Der 41-jährige Autofahrer geriet auf die Gegenfahrbahn. Die junge Frau starb noch an der Unfallstelle.
28.09.25, 09:46
Auf der L113 bei Inzersdorf-Getzersdorf (Bezirk St Pölten-Land) kam es am Samstagnachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein schwer alkoholisierter PKW-Lenker hat dabei eine 20-jährige Mopedfahrerin gerammt. Der alkoholisierte 41-jährige Autofahrer war in Walpersdorf auf die Gegenfahrbahn der Traismauerstraße (L113) geraten und mit dem Motorrad kollidiert.

Alkolenker ließ sich von Alkolenker abholen: Beide Scheine weg

Die junge Frau ist noch an der Unfallstelle verstorben. Der Alkolenker war so schwer alkoholisiert (ein Alko-Vortest war positiv), dass er mit der Rettung ins Landesklinikum St. Pölten gebracht wurde, hieß es am Abend von der LPD NÖ auf KURIER-Nachfrage. 

Hinweis: Im Erstbericht war noch von einem männlichen Motorradfahrer die Rede, die Polizei korrigierte später.

