Auf der L113 bei Inzersdorf-Getzersdorf (Bezirk St Pölten-Land) kam es am Samstagnachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein schwer alkoholisierter PKW-Lenker hat dabei eine 20-jährige Mopedfahrerin gerammt. Der alkoholisierte 41-jährige Autofahrer war in Walpersdorf auf die Gegenfahrbahn der Traismauerstraße (L113) geraten und mit dem Motorrad kollidiert.

Die junge Frau ist noch an der Unfallstelle verstorben. Der Alkolenker war so schwer alkoholisiert (ein Alko-Vortest war positiv), dass er mit der Rettung ins Landesklinikum St. Pölten gebracht wurde, hieß es am Abend von der LPD NÖ auf KURIER-Nachfrage.

Hinweis: Im Erstbericht war noch von einem männlichen Motorradfahrer die Rede, die Polizei korrigierte später.