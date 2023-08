Alkolenker ließ sich von Alkolenker abholen: Beide Scheine weg

Ein "Unglück" kommt selten allein. Am Mittwoch Abend bemerkten Polizisten in Enns in Oberösterreich einen Fahrzeuglenker, der kurz nach 20 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit durch den Ort raste.

Die Beamten stoppten den Mann, einen 32-jährigen aus dem Bezirk Tulln in Niederösterreich, um eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchzuführen. Ein Alkotest verlief schließlich positiv. Der Führerschein wurde dem Mann abgenommen.

