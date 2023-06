Unfall auf Rollsteig: Frau verliert Bein

Sicherheitscheck angeordnet

Die Flughafenbehörde Airports of Thailand (AoT) ordnete umgehend einen Sicherheitscheck für alle Rollsteige des Flughafens an. Die Laufbänder werden auch "flache Rolltreppen" oder "Travelator" genannt und sollen Passagieren helfen, in Flughafenterminals schneller voranzukommen. AoT kündigte an, alle Behandlungskosten der Frau zu übernehmen.

Der Flughafendirektor betonte, der betreffende Rollsteig sei erst kürzlich im Rahmen von regelmäßigen routinemäßigen Wartungen kontrolliert worden.