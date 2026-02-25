Drei Mitarbeiter einer Umzugsfirma in Phoenix, Arizona, legten am 22. Februar gerade eine Frühstückspause an einer Tankstelle ein, als sie auf einen möglichen Entführungsfall aufmerksam wurden. Nur wenige Meter von ihrem Fahrzeug entfernt parkte ein Pick-up, aus dem eine Frau mit einem kleinen Mädchen ausstieg. Beide entsprachen der Beschreibung aus einer aktuellen Vermisstenmeldung.

Verdächtige wurde bei Tankstelle gesichtet Eine Dashcam im Umzugs-Truck zeichnete die Szenen auf, die sich kurz vor sieben Uhr morgens auf dem Parkplatz einer QuikTrip-Tankstelle abspielten. Wie NBC berichtet, hatten sich die drei Umzugshelfer gerade Kaffee und Frühstück geholt und aßen noch im Fahrzeug, als ihnen der verdächtige Pick-up auffiel. Zuvor hatte bereits ein Sicherheitsmitarbeiter der Tankstelle die Frau und das vermisste Kind erkannt.

Alarmsystem informierte über entführtes Mädchen Zwei Tage nach dem Verschwinden der Dreijährigen aus ihrem Zuhause gaben die Behörden einen sogenannten Amber Alert heraus. Dabei handelt es sich um ein Notfall-Warnsystem, das die Bevölkerung mit Informationen über entführte Kinder versorgt. Anhand der veröffentlichten Details identifizierte der Sicherheitsmitarbeiter die Gesuchten, kontaktierte die Polizei und bat die Umzugsmitarbeiter, vor der Tankstelle Ausschau zu halten, welches Fahrzeug zu der Verdächtigen gehörte. Als sie dieses ausfindig machen konnten, fuhr der Lenker des Umzug-Lkws vor, parkte hinter dem Pick-up und blockierte das Fahrzeug, um eine Flucht zu verhindern.

Entführte Dreijährige konnte gerettet werden Innerhalb weniger Minuten traf die Polizei ein und konnte die Verdächtige wegen möglicher Kindesentführung festnehmen und das Mädchen, das wohlauf war, in Sicherheit bringen.

Eltern nahmen "fremde Frau" bei sich auf Bei der Verdächtigen handelt es sich um die 23-jährige Marina Noriega. Die Eltern des Mädchens gaben laut dem Magazin People gegenüber der Polizei an, sie hätten die "fremde Frau" bei sich zu Hause aufgenommen, da sie eine Unterkunft suchte. Die Dreijährige wurde zuletzt am Freitagabend gesehen. Am folgenden Samstagmorgen waren Noriega und das Kind spurlos verschwunden. Nach der Vermisstenmeldung leitete die Polizei sofort eine intensive Suche nach der Dreijährigen und der mutmaßlichen Entführerin ein.