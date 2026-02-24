Australien: Verwechseltes Entführungsopfer (85) ist tot

Eineinhalb Wochen nach der anscheinend auf einer Verwechslung beruhenden Entführung eines 85-Jährigen in Sydney sind offenbar seine sterblichen Überreste gefunden worden. Sie seien am Dienstag in der Nähe eines Golfclubs in Pitt Town, einer Kleinstadt nordwestlich von Sydney, entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Eine rechtsmedizinische Untersuchung soll Gewissheit verschaffen.

Der bei der Polizei von New South Wales für Raub und Schwerverbrechen zuständige Abteilungsleiter, Andrew Marks, verurteilte vor Journalisten das skrupellose Vorgehen der Entführer gegen einen unschuldigen Mann. Die Familie des Opfers sei zutiefst bestürzt, fügte Marks hinzu. Australische Medien berichteten, Videos und Fotos zeigten, dass das Entführungsopfer schwere Verletzungen erlitten habe.