Verwechslung: 85-Jähriger irrtümlich entführt
Zusammenfassung
- 85-jähriger Chris Baghsarian wurde in Sydney von Entführern verschleppt, die ihn offenbar mit einer anderen Zielperson verwechselten.
- Die Polizei betont, dass Baghsarian keine Verbindungen zur Unterwelt hat und dringend auf Medikamente angewiesen ist.
- Fotos und Videos zeigen Baghsarian laut Medienberichten mit schweren Verletzungen; die Familie ist in großer Sorge.
Die australische Polizei hat an die Kidnapper eines 85-Jährigen appelliert, der offenbar wegen einer Verwechslung entführt worden ist.
Chris Baghsarian sei auf Medikamente angewiesen und müsse so schnell wie möglich freigelassen werden, sagte Polizeichef Andrew Marks am Montag vor Journalisten. Drei Männer waren Freitagfrüh in Baghsarians Wohnung in Sydney eingedrungen und hatten ihn verschleppt.
"Bin sicher, dass sie die falsche Person haben"
Den Ermittlungen zufolge wollten die Kidnapper eigentlich einen mit einem kriminellen Netzwerk in Verbindung stehenden Mann entführen, wie der Sender ABC berichtete. Baghsarian habe keinerlei Verbindungen zur Unterwelt, betonte Polizeichef Marks: "Ich bin hundertprozentig sicher, dass sie die falsche Person haben", sagte er.
Bei seiner Entführung trug der 85-Jährige laut Polizei einen grauen Schlafanzug und ein rot-grünes Flanellhemd. Seine Familie sei in großer Sorge um ihn. Medienberichten zufolge sind unter Kriminellen in Sydney Fotos und Videos in Umlauf, die Baghasarian mit schweren Verletzungen zeigen.
