Verwechslung: 85-Jähriger irrtümlich entführt

Die australische Polizei hat an die Kidnapper eines 85-Jährigen appelliert, der offenbar wegen einer Verwechslung entführt worden ist.

Chris Baghsarian sei auf Medikamente angewiesen und müsse so schnell wie möglich freigelassen werden, sagte Polizeichef Andrew Marks am Montag vor Journalisten. Drei Männer waren Freitagfrüh in Baghsarians Wohnung in Sydney eingedrungen und hatten ihn verschleppt.