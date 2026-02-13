Welt

Mutter von US-Moderatorin entführt: Belohnung auf 100.000 Dollar verdoppelt

Seit fast zwei Wochen ist die 84 Jahre alte Nancy Guthrie schon verschwunden. Ermittler gehen von einer Entführung aus.
13.02.2026, 10:59

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Nancy Guthrie, the 84-year-old mother of U.S. journalist and television host Savannah Guthrie is missing from her home in Tucson, Arizona

Zusammenfassung

  • FBI verdoppelt Belohnung auf 100.000 US-Dollar für Hinweise zum Verschwinden von Nancy Guthrie.
  • Die 84-jährige Mutter von Savannah Guthrie ist seit fast zwei Wochen spurlos verschwunden; Ermittler gehen von Entführung aus.
  • Videomaterial zeigt einen männlichen Verdächtigen mit schwarzem Rucksack am Tag des Verschwindens an der Haustür der Rentnerin.

Das FBI verdoppelt die Belohnung für Hinweise zum Verschwinden der Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie. 

Bis zu 100.000 US-Dollar (rund 84.000 Euro) zahlt die Bundespolizei für Informationen, die zum Auffinden der 84 Jahre alten Nancy Guthrie oder zur Festnahme von Personen führen, die hinter ihrem Verschwinden stehen. Das teilte das FBI auf der Plattform X mit. Die zuletzt ausgesetzte Summe hatte 50.000 US-Dollar betragen.

Seit zwei Wochen keine Spur

Seit fast zwei Wochen fehlt von der Rentnerin jede Spur. Die Ermittler gehen von einer Entführung aus und suchen nach einem männlichen Verdächtigen. Er soll 1,75 bis 1,78 Zentimeter groß und von durchschnittlicher Statur sein. 

Die neuen Details resultieren aus einer Auswertung von Videomaterial, das eine maskierte Person an der Haustür der Rentnerin in Tucson im US-Bundesstaat Arizona zeigt - am Tag ihres Verschwindens. Der Mann trug laut FBI einen schwarzen Rucksack mit sich.

Berichte: Ermittler nehmen Person im Fall Guthrie fest

Savannah Guthrie und ihre beiden Geschwister hatten sich in den vergangenen Tagen nach mehreren Erpressungsschreiben wiederholt in Videobotschaften an den oder die weithin unbekannten mutmaßlichen Entführer gewandt und dabei auch eine mögliche Lösegeldzahlung angedeutet.

Mehr zum Thema

Vereinigte Staaten USA
Agenturen, sif  | 

Kommentare