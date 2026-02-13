Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Das FBI verdoppelt die Belohnung für Hinweise zum Verschwinden der Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie. Bis zu 100.000 US-Dollar (rund 84.000 Euro) zahlt die Bundespolizei für Informationen, die zum Auffinden der 84 Jahre alten Nancy Guthrie oder zur Festnahme von Personen führen, die hinter ihrem Verschwinden stehen. Das teilte das FBI auf der Plattform X mit. Die zuletzt ausgesetzte Summe hatte 50.000 US-Dollar betragen.

Seit zwei Wochen keine Spur Seit fast zwei Wochen fehlt von der Rentnerin jede Spur. Die Ermittler gehen von einer Entführung aus und suchen nach einem männlichen Verdächtigen. Er soll 1,75 bis 1,78 Zentimeter groß und von durchschnittlicher Statur sein. Die neuen Details resultieren aus einer Auswertung von Videomaterial, das eine maskierte Person an der Haustür der Rentnerin in Tucson im US-Bundesstaat Arizona zeigt - am Tag ihres Verschwindens. Der Mann trug laut FBI einen schwarzen Rucksack mit sich.