Nach versuchter Entführung im Supermarkt: Kind (1) schwer verletzt
Im italienischen Bergamo erlebten die Eltern eines einjährigen Kindes am Valentinstag einen Schockmoment, als sie kurzfristig die Entführung ihrer Tochter verhindern konnten. Wie die Tageszeitung Corriere della Sera berichtet, war das Pärchen mit dem Kind auf dem Weg einen Supermarkt zu verlassen. Doch genau beim Ausgang griff ein unbekannter Mann nach ihrer Tochter.
47-Jähriger wollte Kind entführen
In Überwachungsaufnahmen sieht man, wie die Mutter des Mädchens sie an der Hand aus dem Geschäft führen möchte. Der Vater steht daneben mit einem großen Einkaufswagen. Just in dem Moment, als die Türen des Supermarkts aufgehen, betritt ein Mann den Raum und greift plötzlich nach dem Bein der Einjährigen. Er hebt sie dabei gewaltsam hoch und möchte mit dem Kind weglaufen.
Dabei handelte es sich um einen 47-jährigen Rumänen ohne festen Wohnsitz, der von den Eltern sowie den umstehen Passanten und Passantinnen an der Straftat gehindert wurde. Nachdem der Mann fixiert wurde, konnte er der Polizei übergeben werden. Der Verdächtige befindet sich in Untersuchungshaft und wartet auf seine Vernehmung. "Wir haben die Tragweite der Situation zunächst nicht erkannt. Wir dachten, er wollte ihr mehr als nur etwas antun", erklärte Staatsanwältin Giulia Angeleri.
Oberschenkelknochen von Mädchen gebrochen
Das Mädchen wurde bei dem Angriff schwer verletzt und aufgrund eines Oberschenkelbruchs im Krankenhaus behandelt. Trotz des eingegipsten Beins ist das Kind laut Angaben des Vaters wohlauf.
"Mir wurde klar, dass der menschliche Instinkt tatsächlich Überleben bedeutet. Und in diesem Fall war es sehr schwer mitanzusehen, wie meine Tochter in Gefahr war, und ich musste sofort eingreifen. Man denkt nicht nach, man handelt", sagte der Vater des Mädchens, Matteo, gegenüber dem italienischen Fernsehsender Tg1. "Es war nur ein Bruchteil einer Sekunde, auch weil der Supermarkt sehr voll war und man so etwas absolut nicht erwartet. Zunächst dachte ich, der Mann würde sich nur hinknien, um seine Schuhe zu binden, aber dann hob er plötzlich das Mädchen hoch."
Warum der Mann das Mädchen verletzten beziehungsweise entführen wollte, ist bis dato unklar. Der Rumäner wurde wegen versuchter Kindesentführung und schwerer Körperverletzung angeklagt.
