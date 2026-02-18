Im italienischen Bergamo erlebten die Eltern eines einjährigen Kindes am Valentinstag einen Schockmoment, als sie kurzfristig die Entführung ihrer Tochter verhindern konnten. Wie die Tageszeitung Corriere della Sera berichtet, war das Pärchen mit dem Kind auf dem Weg einen Supermarkt zu verlassen. Doch genau beim Ausgang griff ein unbekannter Mann nach ihrer Tochter.

47-Jähriger wollte Kind entführen In Überwachungsaufnahmen sieht man, wie die Mutter des Mädchens sie an der Hand aus dem Geschäft führen möchte. Der Vater steht daneben mit einem großen Einkaufswagen. Just in dem Moment, als die Türen des Supermarkts aufgehen, betritt ein Mann den Raum und greift plötzlich nach dem Bein der Einjährigen. Er hebt sie dabei gewaltsam hoch und möchte mit dem Kind weglaufen.

Dabei handelte es sich um einen 47-jährigen Rumänen ohne festen Wohnsitz, der von den Eltern sowie den umstehen Passanten und Passantinnen an der Straftat gehindert wurde. Nachdem der Mann fixiert wurde, konnte er der Polizei übergeben werden. Der Verdächtige befindet sich in Untersuchungshaft und wartet auf seine Vernehmung. "Wir haben die Tragweite der Situation zunächst nicht erkannt. Wir dachten, er wollte ihr mehr als nur etwas antun", erklärte Staatsanwältin Giulia Angeleri.

Oberschenkelknochen von Mädchen gebrochen Das Mädchen wurde bei dem Angriff schwer verletzt und aufgrund eines Oberschenkelbruchs im Krankenhaus behandelt. Trotz des eingegipsten Beins ist das Kind laut Angaben des Vaters wohlauf.