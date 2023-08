Umweltschützer kritisieren Wasserverschmutzung an Italiens Stränden

Die Umweltschutzorganisation Legambiente hat zum Höhepunkt der Tourismussaison die Wasserverschmutzung an Italiens Stränden kritisiert. Jede dritte Wasserprobe ist mit erhöhten Bakterienzahlen belastet gewesen, schreiben die Umweltschützer in einem am Freitag veröffentlichten Bericht.

Kolibakterien am häufigsten

Die Wasserproben wurden im Labor des Legambiente-Schiffes "Goletta Verde" untersucht. Von den insgesamt 387 Proben, die in den Meeres- und Seegewässern der Halbinsel entnommen wurden, lagen 32 Prozent (124 von 387) über dem gesetzlichen Grenzwert. Die meisten Verunreinigungen - etwa mit Kolibakterien - fanden sich an Mündungen von Flüssen, Kanälen oder an Stellen, wo ungeklärte Abwässer eingeleitet wurden.

Vielfach seien in der Nähe von Badeanstalten oder Strände Proben mit erhöhten Bakterienwerten genommen worden.

