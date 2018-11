Umweltkatastrophen: Meisten Opfer durch Erdbeben

Die Folgen des Klimawandel sind freilich auch in Östereich spürbar. Auch hierzulande werden die Wetterereignisse extremer, erklärt Wotawa. " Hochwasser gibt es nicht unbedingt häufiger. Der Niederschlag wird ebenfalls nicht zwangsläufig mehr. Allerdings fällt die gleiche Menge an Niederschlag in viel kürzerer Zeit auf einer kleineren Fläche. Auch wenn der Wind im Mittel nicht stärker wird, steigt die Gefahr extremer Stürme mit sehr hohen Windgeschwindigkeiten auch in unseren Breitengraden an."