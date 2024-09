Taucher, die das Wrack der am 19. August vor der Küste von Palermo in Sizilien gesunkenen Luxusjacht "Bayesian" untersuchen, haben eine verstärkte Überwachung gefordert. Sie befürchten, dass streng vertrauliche Informationen, die sich angeblich in den Tresoren des Schiffes befinden, für ausländische Regierungen wie die Russlands und Chinas von Interesse sein könnten, berichtete der US-Sender CNN.