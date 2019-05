China: Wenn der Verzicht auf's Smartphone verdächtig macht

Zur Überwachung der Muslime dient den Hunderttausenden Polizisten in Xinjiang eine spezielle App. Diese arbeitet mit einer Datenbank, in der Behörden und Informanten aus dem Volk alle erdenklichen Informationen über Muslime einspeisen – Han-Chinesen werden laut New York Times zumeist nicht erfasst.

DNA-Proben und Iris-Scans

Dazu zählen u. a. Fingerabdrücke, Stimm- oder DNA-Proben, Iris-Scans und Daten zur Herkunft, Bildung, Adresse, Jobs und sozialem Umfeld.

Auch Gesundheitsdaten, Verkehrsstrafen, politische Äußerungen, Internetkäufe, besuchte Websites, Spenden, Freizeitverhalten oder Reisen werden akribisch dokumentiert.