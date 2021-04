U-Boot mit 53 Menschen an Bord vor Bali vermisst

In Indonesien herrscht große Sorge um die Besatzung eines vermissten U-Boots. Die vor 40 Jahren in Deutschland gebaute KRI Nanggala-402 sei vermutlich nördlich von Bali gesunken, zitierte das Nachrichtenportal "Kompas" am Mittwoch den Militärsprecher Hadi Tjahjanto.

An Bord waren 53 Menschen, wie der Leiter des Marine- Informationsdienstes, Julius Widjojono, mitteilte. Andere Länder in der Region boten Hilfe bei der Suche an.