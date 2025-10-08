Wie unter anderem NBC News berichtet, kamen am 4. Oktober zwei junge Mädchen beim sogenannten "Subway Surfing" in Brooklyn, New York City, ums Leben. Inzwischen konnten die beiden Opfer identifiziert werden.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die 12-jährige Zemfira M. und die 13-jährige Ebba M. in der Nacht von Samstag auf Sonntag leblos auf dem Dach eines Zuges der U-Bahn-Station Marcy Avenue–Broadway aufgefunden, nachdem Einsatzkräfte kurz nach drei Uhr morgens zum Unfallort gerufen wurden.

Unter "Zugsurfen" versteht man eine illegale und extrem gefährliche Aktivität, bei der Menschen auf die Dächer von U-Bahn-Zügen klettern und dort mit hoher Geschwindigkeit auf dem Waggon "surfen".

Laut Berichten der Daily Mail hatte Mukhtarov wenige Tage vor dem tragischen Unfall ein Video in den sozialen Netzwerken gepostet, das sie beim "Zugsurfen" zeigt. Offenbar hatten sich die Jugendlichen in der Unfallnacht aus dem Haus geschlichen.

Nataliya Rudenko, die Mutter des 12-jährigen Mädchens, sagte gegenüber FOX 5 New York , sie habe gerade das Frühstück zubereitet, als sie im Fernsehen vom Tod ihrer Tochter erfahren hat: "Sie sollte eigentlich in ihrem Zimmer schlafen. Jetzt planen wir ihre Beerdigung", zitiert der Sender die Mutter.

"Zugsurfen" ist lebensgefährlich

Demetrius Crichlow, der amtierende Leiter der New Yorker Verkehrsbetriebe bezeichnete die Todesfälle als Tragödie und machte in einer Stellungnahme auf die Gefahren des "Subway Surfing" aufmerksam: "Es ist erschütternd, dass zwei junge Mädchen ihr Leben verloren haben, weil sie irgendwie dachten, das Mitfahren auf dem Dach eines U-Bahn-Zuges sei ein akzeptables Spiel."

Weiter heißt es: "Eltern, Lehrkräfte und Freunde müssen unmissverständlich klarmachen: Auf das Dach einer U-Bahn zu klettern ist kein 'Surfen', es ist Selbstmord. Ich denke an die trauernden Familien und an die Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe, die die Kinder entdeckt haben – alle sind durch diese Tragödie tief erschüttert."