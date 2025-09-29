Lebensgefährlich: Trainsurfer am helllichten Tag auf U4-Waggon in Wien

Der Slogan "Wien ist anders“ an der Autobahneinfahrt zur Bundeshauptstadt ist längst verschwunden, doch am späten Nachmittag des vergangenen Samstags schoss er zwei Ärzten auf der Fahrt in der Wieneinfahrt wieder spontan in den Sinn, berichteten diese dem KURIER. Am Schlag seien die beiden auf der Rechten Wienzeile fahrenden Mediziner nach einem anstrengenden Kongresstag wieder hellwach gewesen.

Mit Entsetzen beobachteten sie, dass auf einer Garnitur der U4, direkt neben ihnen, drei junge Männer einen wahnwitzigen Surfversuch unternahmen.

"Es wirkte irgendwie obszön. Während einer bereits aufgestanden war und gerade sein Gesicht vermummte, kauerten seine beiden Kameraden vor ihm noch am Waggondach“, schildert einer der beiden Zeugen das verstörende Erlebnis im Bereich der U-Bahnstation Ober St. Veit in Wien-Hietzing. Adrenalinjunkies fotografiert Der Mediziner zückte kurzerhand sein Handy und fotografierte das unverantwortliche Treiben. Die Bilder stellte er dem KURIER zur Verfügung. Die Fotos zeigen, dass es sich bei den offensichtlichen "Adrenalinjunkies“ nicht mehr um Jugendliche handeln dürfte. "Ich schätze, dass die jungen Männer Mitte 20 waren“, so der Zeuge gegenüber dem KURIER.

Die Mediziner waren außerdem überrascht, dass sich die Aktion noch am helllichten Tag abgespielt hat. Die jungen Männer hätten das Risiko mit ihrer gesundheitsbedrohlichen und lebensverachtenden Aktion öffentlich aufzufallen, und vielleicht sogar von Kameras abgelichtet zu werden, bewusst in Kauf genommen. Er habe die Fotos genau um 18.01 Uhr geschossen, erzählt der Zeuge.

Halsbrecherische Aktion am Samstagnachmittag auf U4-Waggon.

Bei genauer Betrachtung der Bilder zeigt sich auch, dass die zwei noch am Waggon-Dach kauernden Männer jeweils ihr Handy in der linken Hand parat hielten. Die Absicht der unverantwortlichen Trainsurfer, Filmmaterial für diverse Postings auf Social-Media-Kanälen zu sammeln, ist bekannt.