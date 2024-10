Unfall bei U4-Station Schönbrunn: Mehrere Personen verletzt

Bei der Wiener U4-Station Schönbrunn hat sich am Dienstagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, ein schwerer Unfall ereignet. Demnach gibt es nach ersten Informationen mehrere Schwerverletzte. Es dürfte sich um „U-Bahnsurfer“ handeln.

Laut ersten Informationen sollen die jungen Männer in den Stromkreis geraten sein. Das bestätigte sich aber nicht. Vielmehr dürften sie, während sie auf dem Dach der U-Bahn Richtung Hütteldorf standen, gegen eine Fußgängerbrücke und dann auf den Boden geprallt sein.

Reanimation am Bahnsteig

Insgesamt vier junge Männer waren am Dach der U-Bahn, drei von ihnen wurden verletzt. Davon zwei lebensgefährlich. Ein Patient musste von der Wiener Berufsrettung am Bahnsteig sogar reanimiert werden.

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar, Videoaufnahmen werden nun ausgewertet.

Der U-Bahnfahrer wird aktuell krisenpsychologisch betreut.

Wiener Linien warnen

"Dieser tragische Unfall zeigt, wie lebensgefährlich solche leichtsinnigen Aktionen oder Mutproben sind", erinnern die Wiener Linien in einer ersten Reaktion. Sicherheit habe allerhöchste Priorität, deshalb setze man auch auf Prävention und Aufklärung. "Seit Jahren werden in Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion und der Polizei Workshops in Schulen gehalten. Kinder und Jugendliche werden durch Vorträge und u.a U-Bahn-Führungen für das Thema Sicherheit und das richtige Verhalten in und um die Öffis sensibilisiert."