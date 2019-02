"Tschihad-Braut": Vater bat um Rückkehr-Erlaubnis für Tochter

Der Vater der in Großbritannien als "Tschihad-Braut" bekannt gewordenen Shamima Begum hat die britische Regierung gebeten, seiner 19-jährigen Tochter die Rückkehr in ihre Heimat zu erlauben. "Die britische Regierung sollte sie zurücknehmen, denn sie ist eine britische Staatsbürgerin", sagte der Vater Ahmed Ali am Montag in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP.