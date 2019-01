Trumps Russland-Affäre: Oligarchen-Geliebte will Beweise haben

Für die schöne Nastja Rybka wurde es eng. Sie setzte sich nach Thailand ab, wo sie Sex-Seminare gab. Doch weil sie keine Arbeitserlaubnis hatte, wurde sie im Frühjahr 2018 verhaftet und saß in einem thailändischen Gefängnis. Aus der Zelle heraus bat sie die USA um Hilfe und bot sich als Zeugin an, die „die Kette“ beweisen könne. Die Tonbänder legte sie nicht vor.

Vorige Woche wurde die junge Frau von Thailand nach Russland abgeschoben, wo sie gleich am Flughafen von Moskau wegen angeblicher Prostitution verhaftet wurde. Und jetzt muss sie Abbitte leisten: „Ich will niemanden kompromittieren. Ich habe genug. Ich bereue zutiefst, dass alles so gekommen ist“, sagte sie vor Gericht – und wurde am Dienstag aus der U-Haft entlassen.