Triumphale Krönung für Josephine Baker

Aus Paris, Simone Weiler

Fast 100 Jahre ist es her, da mischte Josephine Baker Paris auf. Diese junge Schwarze aus den USA, die ab 1925 in der „Revue Nègre“ an den Champs-Élysées engagiert war, tanzte auf eine entfesselte Weise, wie es das französische Publikum noch nie gesehen hatte.

Nur mit einem Bananenröckchen bekleidet, bediente sie das Klischee der exotischen Femme fatale. Während man sie, die in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen war, in ihrer Heimat noch lange wegen ihrer Hautfarbe ablehnen und in Hotels abweisen sollte, wurde Baker in Europa ein Star – und eine Ikone der Humanität, die sich für die Widerstandsbewegung im Zweiten Weltkrieg, im Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus engagierte.