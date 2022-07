Transgender-Häftling schwängerte zwei Mitgefangene

Dass Minor in ein Frauengefängnis kam, ist aufgrund eines 2021 in New Jersey erlassenen Gesetzes für Transgender-Personen möglich. Sie können entscheiden, ob sie in ein Frauen- oder Männer-Gefängnis kommen.

Als die Schwangerschaften bekannt wurden, kam Minor in Einzelhaft, wurde wegen des Geschlechtsverkehrs und ordnungswidrigen Verhaltens bestraft – und mittlerweile in ein anderes Gefängnis verlegt.

Minor behauptet, während des Transports verprügelt worden zu sein. Da sie versucht hatte, sich zu erhängen, stehe sie unter verstärkter Beobachtung. Im neuen Gefängnis soll Minor eigenen Aussagen zufolge keinen Zugang zu geschlechtsanpassenden Hormonen und Operationen haben.