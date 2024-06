Touristenschiff drohte in Grado zu sinken, 76 Passagiere gerettet

Aufgrund von Wasser im Motorraum ist ein Touristenschiff mit 76 Passagieren an Bord am Mittwoch vor der Küste des italienischen Urlaubsortes Grado in der Region Friaul Julisch Venetien in Schwierigkeiten geraten. Alle Passagiere konnten mit Rettungsbooten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, wie die Küstenwache von Grado gegenüber der APA bestätigte. Verletzt wurde niemand.