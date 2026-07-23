Waldbrand bei Bordeaux: Tausende Touristen evakuiert

An Frankreichs Atlantikküste bei Bordeaux sind Tausende Touristen wegen eines Waldbrandes vorsorglich evakuiert worden.

Wie die Präfektur in Bordeaux am Mittwochabend mitteilte, habe der in der Früh in der Ortschaft Saumos ausgebrochene Brand sich auf eine Fläche von 800 Hektar ausgedehnt. Wegen extrem ungünstigen Wetters werde der Brand mit einem Großaufgebot von 500 Feuerwehrleuten, vier Löschflugzeugen und 150 Einsatzfahrzeugen bekämpft. Bisher sei niemand verletzt worden.