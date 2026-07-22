Waldbrand in Südfrankreich: Hunderte Menschen mussten fliehen

Ein sich rasend schnell ausbreitender Waldbrand hat im Süden Frankreichs hunderte Menschen zur Flucht aus ihren Häusern gezwungen. Wie die Behörden im Département Var am Dienstagabend mitteilten, waren fast tausend Feuerwehrleute im Kampf gegen die Flammen im Einsatz. Sie wurden von acht Löschflugzeugen unterstützt.

Die Flammen fraßen sich den Angaben zufolge mit großer Geschwindigkeit durch bewaldete Hügel in der Nähe von Cotignac. Innerhalb weniger Stunden seien bereits 1.700 Hektar Land verbrannt. Rund 400 Menschen mussten in großer Eile ihre Häuser verlassen.