Waldbrand in Südfrankreich: Hunderte Menschen mussten fliehen
Ein sich rasend schnell ausbreitender Waldbrand hat im Süden Frankreichs hunderte Menschen zur Flucht aus ihren Häusern gezwungen. Wie die Behörden im Département Var am Dienstagabend mitteilten, waren fast tausend Feuerwehrleute im Kampf gegen die Flammen im Einsatz. Sie wurden von acht Löschflugzeugen unterstützt.
Die Flammen fraßen sich den Angaben zufolge mit großer Geschwindigkeit durch bewaldete Hügel in der Nähe von Cotignac. Innerhalb weniger Stunden seien bereits 1.700 Hektar Land verbrannt. Rund 400 Menschen mussten in großer Eile ihre Häuser verlassen.
Drei Ortschaften bedroht
„Das Feuer bewegt sich mit sehr hoher Geschwindigkeit den Berg Gros Bessillon hinab - eine Geschwindigkeit, die so absolut nicht vorhersehbar war“, sagte der Präfekt von Var, Simon Babre. Drei Ortschaften seien von den Flammen „bedroht“, darunter Cotignac.
In Frankreich war es in den vergangenen Wochen zu einer Reihe von Großbränden gekommen. Am Dienstag meldete das Land einen traurigen Rekord an verbrannter Fläche in diesem Jahr: Mehr als 42.000 Hektar Land gingen zwischen Jänner und Mitte Juli in Flammen auf. Damit wurde ein früherer Höchststand von 2022 übertroffen.
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