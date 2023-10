Mehr als 2000 Touristen in Taiwan gestrandet durch Taifun "Koinu"

Die Behörden in Taiwan rechnen mit stärkeren Auswirkungen durch Taifun "Koinu" als bisher gedacht. Der tropische Wirbelsturm ist den Meteorologen zufolge langsamer geworden und dürfte ein größeres Gebiet betreffen, wie aus der Vorhersage der Wetterbehörde Taiwans am Mittwoch hervorging. Demnach erwarten die Experten, dass das Zentrum des Sturms am Donnerstagmittag in Taiwan auf Land treffen wird.

Taiwan wurde bereits im September von einem schweren Taifun getroffen.

Vor allem in der Mitte, im Osten und Süden müssten die Menschen mit Starkregen und kräftigem Wind rechnen. Es ist der zweite Taifun in diesem Jahr, der Taiwan trifft.