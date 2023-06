Toter Pottwal an die Küste von Mallorca geschwemmt

An der Nordküste von Mallorca ist ein toter Pottwal entdeckt worden. Der ungewöhnliche Fund sei an der Steilküste des Tramuntana-Gebirges zwischen den Ortschaften Banyalbufar und Estellencs gemacht worden, berichteten die Regionalblätter Mallorca Zeitung und Mallorca Magazin am Donnerstag unter Berufung auf Sprecher der Stiftung des Palma-Aquariums.

Ein Anrainer habe das tote Tier bereits am Montag gesichtet und die zuständigen Behörden informiert, hieß es. Geschultes Personal habe dem Kadaver des vier Meter langen weiblichen Jungtiers Gewebeproben entnommen, um unter anderem die Todesursache zu ermitteln.

