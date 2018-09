Toter 22-Jähriger in Köthen: Mann starb an Herzversagen

Der in Köthen im ostdeutschen Bundesland Sachsen-Anhalt ums Leben gekommene 22-Jährige ist nach Angaben der Ermittler an akutem Herzversagen gestorben. Nach dem vorläufigen Obduktionsergebnis stehe dieses Herzversagen nicht im direkten Zusammenhang mit den erlittenen Verletzungen des jungen Mannes, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau-Roßlau am Sonntagabend mit.

Gegen einen 18-Jährigen Tatverdächtigen werde wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt, gegen einen 20-jährigen Tatverdächtigen wegen des Anfangsverdachts der Körperverletzung mit Todesfolge.

Entsprechende Haftanträge werden demnach durch die Staatsanwaltschaft am zuständigen Amtsgericht in Dessau-Roßlau gestellt. Der 22-jährige Deutsche war in der Nacht zum Sonntag in Köthen gestorben. Zwei Afghanen wurden vorläufig festgenommen. Über die Umstände des Todesfalls gaben die Ermittlungsbehörden zunächst keine Auskunft. Es werde "in alle Richtungen" ermittelt, hieß es.

Nach Informationen der Zeitung "Die Welt" soll es zuvor offenbar eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Männern gegeben haben. In deren Folge sei einer der beiden beteiligten Deutschen gestorben. Während rechte Gruppen zu Kundgebungen und antirassistische Initiativen zu Gegenprotesten aufriefen, mahnten Politiker und Kirchenvertreter angesichts der jüngsten Ereignisse in Chemnitz zur Besonnenheit.

Politiker und Kirchenvertreter haben nach dem Vorfall Besonnenheit gefordert. Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) erklärte am Sonntag, er bedauere den Todesfall zutiefst und habe "vollstes Verständnis für die Betroffenheit unserer Bürgerinnen und Bürger". "Dennoch bitte ich um Besonnenheit", erklärte Stahlknecht und kündigte an, man werde "alle Mittel des Staates konsequent einsetzen".

Auch der Kirchenpräsident der Evangelischen Landeskirche Anhalts, Joachim Liebig, rief zur Besonnenheit auf. "Jede politische Instrumentalisierung ist abzulehnen und würde zu einer Eskalation führen, die schreckliche Folgen haben könnte", erklärte Liebig.

Demonstration

Nach einem tödlichen Streit in Köthen haben rund 50 Menschen gegen rechte Hetze demonstriert. Sie waren dem Aufruf der Linken-Politikerin Henriette Quade gefolgt und hatten sich am Bahnhof der Stadt in Sachsen-Anhalt versammelt. „Wo sich der Mob formiert, funken wir dazwischen“, war auf Spruchbändern zu lesen.

In sozialen Netzwerken hatten außerdem rechte Gruppierungen zur Teilnahme an einem sogenannten Trauermarsch aufgerufen. Köthens Bürgermeister Bernd Hauschild (SPD) riet auf seiner Facebookseite von der Teilnahme an dieser Kundgebung aus Sorge vor gewaltbereiten Gruppen ab.