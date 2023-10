Mindestens 21 Tote bei Brand in kasachischem Bergwerk

Bei einem Brand in einem Kohlebergwerk in der zentralasiatischen Republik Kasachstan sind mindestens 21 Arbeiter ums Leben gekommen. Weitere 23 Bergleute galten nach dem UnglĂŒck in der Industriestadt Karaganda als vermisst, wie die Betreiberfirma Arcelormittal mitteilte.

➀ Mehr lesen: "Blutender Fluss" - Öko-Katastrophe in Bosnien durch Stahlwerk

Bereits im August war es demnach zu einem tödlichen UnglĂŒck in einem Bergwerk des internationalen Stahlkonzerns gekommen, bei dem fĂŒnf Arbeiter starben. Eine von der Regierung eingesetzte Kommission machte das Unternehmen damals fĂŒr das UnglĂŒck verantwortlich.