Unwetter und Erdrutsch in Zentralchina
Zusammenfassung
- Bei Unwettern in der zentralchinesischen Provinz Hubei kamen laut staatlichen Medien mindestens acht Menschen ums Leben.
- In der nordwestlichen Provinz Gansu wurden nach einem Erdrutsch 17 Menschen gerettet, 16 weitere gelten als verschüttet.
- Wetterdienste warnten vor weiteren schweren Regenfällen, möglichen Tornados und dem heranziehenden Supertaifun „Bavi“.
Bei Unwettern in der zentralchinesischen Provinz Hubei sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Das berichteten am Dienstag staatliche Medien. Wetterdienste warnten unterdessen vor weiteren sintflutartigen Regenfällen in verschiedenen Teilen des Landes.
In der nordwestlichen Provinz Gansu ereignete sich ein Erdrutsch. Laut dem Staatsfernsehen CCTV wurden 17 Menschen erfolgreich gerettet, 16 seien noch verschüttet.
Die bergige Region des betroffenen Dorfes im Regionalkreis Tanchang ist anfällig für Naturkatastrophen. 2010 starben durch eine Schlammlawine im nahe gelegenen Zhugqu nach offiziellen Angaben über 1.500 Menschen.
Die Region Guangxi rüstete sich indes für starke Regenfälle, während in anderen Gebieten im Nordosten und Süden Chinas Tornados erwartet wurden. China ist außerdem in Alarmbereitschaft wegen des Supertaifuns „Bavi“, der sich über den Pazifik in Richtung Taiwan bewegt.
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