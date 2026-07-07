Unwetter und Erdrutsch in Zentralchina

Bei Unwettern in der zentralchinesischen Provinz Hubei sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Das berichteten am Dienstag staatliche Medien. Wetterdienste warnten unterdessen vor weiteren sintflutartigen Regenfällen in verschiedenen Teilen des Landes.

In der nordwestlichen Provinz Gansu ereignete sich ein Erdrutsch. Laut dem Staatsfernsehen CCTV wurden 17 Menschen erfolgreich gerettet, 16 seien noch verschüttet.