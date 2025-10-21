Welt

Tornado nahe Paris: Bauarbeiter gestorben

Tornado (Symbolbild)
Rund zehn Gemeinden im Norden von Paris wurden von dem "Mini-Tornado" getroffen. Es gibt mehrere Verletzte - und einen Toten.
21.10.25, 07:43
Kommentare

Zusammenfassung

  • Ein junger Bauarbeiter ist nahe Paris durch einen Tornado ums Leben gekommen.
  • Vier Menschen wurden schwer verletzt, rund zehn Gemeinden waren betroffen.
  • Kräne stürzten um und Dächer wurden abgedeckt, teilten die Behörden mit.

Ein junger Bauarbeiter ist nahe Paris durch einen Tornado ums Leben gekommen. Vier Menschen wurden nach Behördenangaben vom Montag schwer verletzt

Rund zehn Gemeinden im Norden der französischen Hauptstadt waren von dem "Mini-Tornado" betroffen, wie der örtliche Präfekt Philippe Court der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelt es sich bei dem Toten um einen 23-Jährigen. Den Behörden zufolge stürzten Kräne um, Dächer seien abgedeckt worden.

Erster Monster-Tornado in den USA seit mehr als 10 Jahren
Tornado in Schärding: Wie häufig sind Wirbelstürme in Österreich?
Tornado-Alarm am Strand vor Rom: Badegäste fliehen in Panik

.

Mehr zum Thema

Wetter
(Agenturen, sif)  | 

Kommentare