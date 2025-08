Tornado-Alarm am Strand vor Rom: Badegäste fliehen in Panik

Ein eigentlich entspannter Strandtag in Maccarese , einem beliebten Küstenort unweit von Rom, wurde für zahlreiche Badegäste am Sonntag plötzlich zum Alptraum : Eine Windhose fegte gegen Mittag über mehrere italienische Strandbäder hinweg.

Wie auf einem Video zu sehen ist, flogen Dutzende Sonnenschirme meterhoch durch die Luft, während Menschen in Panik schreiend vom Strand flüchteten . "Das Wetter verschlechterte sich plötzlich und ein sehr starker Wind kam auf, der alles in die Luft schleuderte", berichtet ein Barkeeper des Strandbads "Creuza de Ma" der Nachrichtenagentur Adnkronos .

Neben dem Strandlokal "Creuza de Ma" sollen laut Roma Today auch weitere Strandlokale betroffen gewesen sein. Insgesamt wurden mindestens sieben Personen verletzt , überwiegend durch umherfliegende Gegenstände. Dabei soll es sich laut Medienberichten um leichte Verletzungen, wie etwa Prellungen und Schürfwunden handeln. "Verängstigte Einheimische und Touristen klammerten sich an ihre Taschen und Strandutensilien und flohen verzweifelt vor dem Chaos am Sonntag", berichtet auch die britische Sun.

Italien kämpft mit Wetterextremen

Der Tornado von Maccarese ist dabei kein Einzelfall. Derzeit erlebt Italien eine Reihe extremer Wetterphänomene: Wasserhosen vor Porto Tolle, Hagelstürme an der Adriaküste und Blitzschläge an Stränden wie in Piombino, wo ein Urlauber verletzt wurde. In den kommenden Tagen gibt es jedoch leichte Entwarnung, wie der italienische Wetterdienst mitteilte.