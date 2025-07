Urlauber flüchten: Strände mit Millionen Marienkäfern übersäht

"Sie sind überall"

Die Aufnahmen zeigen, wie Urlauber fluchtartig in ihre Autos springen, um sich vor Marienkäfer‑Wellen zu schützen. In der Ortschaft Burnham‑on‑Sea bildeten sich dichte Schwärme, die Käfer machten es sich auf Sanddünen und Seetang entlang der Küste gemütlich. Ein Bewohner berichtete gegenüber The Sun: "Sie sind überall – auf dem Sand, den Mauern, sogar auf der Kleidung der Leute".